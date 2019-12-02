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Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız

TÜİK'in eylül ayı sonu verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı bulunan yaklaşık 23 milyon araçtan 4 milyonu sigortasız dolaşıyor. En yüksek oranın ise yüzde 68 ile motosikletlerde olduğu belirtildi.
 02 Aralık 2019 21:37
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Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız

Trafiğe kayıtlı 23,1 milyon aracın yüzde 22'ye yakını zorunlu trafik sigortasını yaptırmıyor.

TÜİK'in açıkladığı eylül sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı 23,1 araçtan 4 milyonu zorunlu trafik sigortasını yaptırmıyor. Verilerde en vahim tablo motosikletlerde.

Trafikte 12,5 milyon otomobil var ve bunların yüzde 7'si, yani 883 bini sigortasız.

Trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosikletin ise yüzde 68'e yakınının sigortasız olduğu görülüyor.

TRAKTÖRLERİN YARISI SİGORTASIZ

Sigortasızlığın yüksek olduğu bir başka araç grubu ise traktörler. Trafiğe kayıtlı 1,9 milyondan fazla traktörlerin yaklaşık yarısı sigortasız olduğu belirtildi.

Kamyonlarda sigortasızlık oranı yüzde 25'lerin, minibüslerde yüzde 20'lerin, otobüslerde ise yüzde 26'ların üzerinde.

EN ÇOK ŞANLIURFA'DA

Sigorta bilgi merkezi verilerine göre ise, sigortasızlık oranı en yüksek il Şanlıurfa.

Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı 300 bine yakın araç var. Araçların yüzde 41'e yakınının trafik sigortası bulunmuyor.

İkinci sırada Ardahan yer alıyor. Ardahan'da trafikteki araç sayısı 19 bin civarında, bunun yüzde 39'a yakınının ise trafik sigortası bulunmuyor.

Kars'ta trafikteki 45 bin 500 aracın 16 bin 650'si, Iğdır'da 28 bin 100 aracın 9 bin 836'sı, Kilis'te 47 bin 200 aracın 16 bin 492'si sigortasız.

İSTANBUL'DA YÜZDE 12

Üç büyük şehirden istanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 4,1 milyon sigortasızlık oranı ise yüzde 12 civarında olduğu belirtiliyor.

Ankara'da 2 milyondan fazla aracın yüzde 11,32'si, İzmir'de ise 1,4 milyon aracın yüzde 22,41'inin sigortası bulunmuyor.
NTV
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