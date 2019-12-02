Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız
|02 Aralık 2019 21:37
|Yazdır
Trafiğe kayıtlı 23,1 milyon aracın yüzde 22'ye yakını zorunlu trafik sigortasını yaptırmıyor.
TÜİK'in açıkladığı eylül sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı 23,1 araçtan 4 milyonu zorunlu trafik sigortasını yaptırmıyor. Verilerde en vahim tablo motosikletlerde.
Trafikte 12,5 milyon otomobil var ve bunların yüzde 7'si, yani 883 bini sigortasız.
Trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosikletin ise yüzde 68'e yakınının sigortasız olduğu görülüyor.
TRAKTÖRLERİN YARISI SİGORTASIZ
Sigortasızlığın yüksek olduğu bir başka araç grubu ise traktörler. Trafiğe kayıtlı 1,9 milyondan fazla traktörlerin yaklaşık yarısı sigortasız olduğu belirtildi.
Kamyonlarda sigortasızlık oranı yüzde 25'lerin, minibüslerde yüzde 20'lerin, otobüslerde ise yüzde 26'ların üzerinde.
EN ÇOK ŞANLIURFA'DA
Sigorta bilgi merkezi verilerine göre ise, sigortasızlık oranı en yüksek il Şanlıurfa.
Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı 300 bine yakın araç var. Araçların yüzde 41'e yakınının trafik sigortası bulunmuyor.
İkinci sırada Ardahan yer alıyor. Ardahan'da trafikteki araç sayısı 19 bin civarında, bunun yüzde 39'a yakınının ise trafik sigortası bulunmuyor.
Kars'ta trafikteki 45 bin 500 aracın 16 bin 650'si, Iğdır'da 28 bin 100 aracın 9 bin 836'sı, Kilis'te 47 bin 200 aracın 16 bin 492'si sigortasız.
İSTANBUL'DA YÜZDE 12
Üç büyük şehirden istanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 4,1 milyon sigortasızlık oranı ise yüzde 12 civarında olduğu belirtiliyor.
Ankara'da 2 milyondan fazla aracın yüzde 11,32'si, İzmir'de ise 1,4 milyon aracın yüzde 22,41'inin sigortası bulunmuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli elektrikli hizmet araçları avrupa yollarında
02 Aralık 2019 20:22
|En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
02 Aralık 2019 20:10
|İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti
30 Kasım 2019 17:27
|Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı
29 Kasım 2019 09:53
|Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün
28 Kasım 2019 11:28
|Affı duyan binlerce kişi başvurdu: 719 araç sahiplerine teslim edildi
27 Kasım 2019 13:26
|Yerli otomobilde perde kalkıyor
27 Kasım 2019 06:46
|Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu
26 Kasım 2019 22:23
|Kış lastiği için son 4 gün
26 Kasım 2019 19:12
|Kış lastiği için son 4 gün, cezası 625 lira
26 Kasım 2019 09:10