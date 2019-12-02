Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı
|02 Aralık 2019 21:43
|Yazdır
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte yürüyüş yapan okul müdürü, yolda yaralı olarak bulduğu köpeği araç altında kalmaktan kurtarıp tedavi olmasını sağladı.
Mehmet Nuri Arıoğlu Okul Müdürü Selim Yiğit, akşam saatlerinde eşiyle birlikte çevre yolunda çıktığı yürüyüşte yolda yatan yaralı bir köpeği fark ederek yol ortasından aldı. Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine haber veren Yiğit, "Küçük bir köpeğe bir araba çarpmış ve öylece bırakıp gitmiş. Görünce o kadar üzüldük ki. Dikkatli bir şekilde alıp yolun ortasındaki refüje yatırdık. Zaman kaybetmeden belediyemizin hayvan barınağının veteriner hekimi Murat Traş'a ulaştık. Hemen görevlileri arayıp gereken talimatı verdi. Köpeği onlara teslim ettik" dedi
Köpeğe müdahale eden veteriner Murat Traş, Kadirli ilçe sınırları içerisinde yaralı hayvanlarla ilgili her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini belirterek, "Sürücüler karşılaştıkları bu durumlarda olaya aynı insanda olduğu gibi trafik kazası olarak bakmalılar. Bize haber versinler geçip gitmesinler yeter. Bu bilinci insanlarımızda oluşturmamız gerekiyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Görme engelli öğretmen YDS sorununa çözüm istiyor
02 Aralık 2019 20:53
|Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek
02 Aralık 2019 20:48
|'Dilek öğretmen' azmiyle öğrencilerine ışık oluyor
02 Aralık 2019 19:58
|MEB'e çağrı: Norm fazlası öğretmenler, resen atanmamalı
02 Aralık 2019 13:10
|Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi
01 Aralık 2019 17:03
|Sibel öğretmen, köy okulu öğrencilerinin umudu oldu
01 Aralık 2019 16:17
|Ayşegül öğretmenden zihinsel engelliler için özel sınıf
01 Aralık 2019 16:00
|Ayşe öğretmen minik yürekleri kitap sevgisiyle ısıttı
01 Aralık 2019 13:23
|Önder öğretmen sevenlerini üzdü
01 Aralık 2019 12:28
|Öğrencisine 1 harf öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor
01 Aralık 2019 10:30