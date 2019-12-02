1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Ordulu iki genç sporcu, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
 02 Aralık 2019 21:53
Yazdır
Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Ordulu iki genç sporcu, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Hentbol müsabakası için dün Ordu'dan Yozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan aracın altında kalan Sinem Aksu (12) Göksü Akyel (14) isimli 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sporculardan Göksü Akyel için eğitim gördüğü Ordu Lisesinde tören düzenlendi. Tevfik ve Gülüzar çiftinin çocukları için taziyeleri kabul etti. 14 yaşındaki Göksu Akyel'in cenazesi, çok sayıda öğrencinin ve yakınlarını katılımı ile gözyaşları eşliğinde Aybastı ilçesi Beşdam Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Hayatını kaybeden sporculardan Sinem Aksu için ise Altınordu 60. Yıl Ortaokulunda tören düzenlendi. Cemal ve Hanife çifti, okul bahçesinde düzenlenen törende taziyeleri kabul ederken 12 yaşındaki sporcu Sinem Aksu, arkadaşları, ailesi ve protokol mensuplarının katılımı ile helallik alınmasının ardından Gürgentepe ilçesi Bahtiyarlar Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Öğrenciler, arkadaşları için dua ederken sıralarına ise çiçek koymayı da ihmal etmedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektör Bilgiç, şiddete uğrayan hekimi ziyaret etti
02 Aralık 2019 22:03		 Murat Bardakçı'nın acı günü
02 Aralık 2019 21:13
4 ilde kar yağışı etkili oluyor
02 Aralık 2019 20:02		 Bu tavuklar yemeklik değil seyirlik yetişiyor
02 Aralık 2019 19:10
Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yolun %95'i tamamlandı
02 Aralık 2019 15:35		 Çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı
02 Aralık 2019 14:56
Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı
02 Aralık 2019 14:14		 Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar
02 Aralık 2019 14:01
Dünya'da 2'inci, Türkiye'de ilk...Büyük ilgi çekiyor
02 Aralık 2019 13:08		 İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
02 Aralık 2019 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı22:40 - Iğdır-Ağrı ve Ağrı-Van kara yolları trafiğe kapandı22:33 - MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu22:28 - HAK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret değerlendirmesi22:23 - Acil Tıp Teknisyeni, öldürdüğü kişiyi gömerken yakalandı22:18 - Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor22:13 - Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor22:08 - İki sporcu kazada ölmüştü, sürücü serbest bırakıldı22:03 - Rektör Bilgiç, şiddete uğrayan hekimi ziyaret etti21:58 - AFAD'dan 'yapılarınızı güvenli hale getirin' uyarısı
21:53 - Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı21:48 - 1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşler21:43 - Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı21:37 - Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız21:32 - Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü21:28 - Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atama21:23 - 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi21:18 - 1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Bakandan önemli asgari ücret açıklaması
Elinde balta ile poz veren müdüre soruşturma
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
Nazire yapmak 3
çok tatlısın 2
Lauren german 1
kuğu 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
ima ile namaz kılmak 2
yalnız kalan yazar 1
kiraz sapı 2
doru 1
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam