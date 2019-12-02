1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.
 02 Aralık 2019 22:13
Yazdır
Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin üniversitelerde öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü ve ODTÜ'den sonra sıcak çorba Dağıtım noktalarına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, 4 noktanın dışında Ostim Metro İstasyonu çıkışında da çorba dağıtımına başladı.

Sıcak çorba dağıtım noktaları artıyor

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerde lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Ostim Metro İstasyonu'nda da sıcak çorba ve ekmek dağıtımı için düğmeye bastı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, çorba dağıtım noktalarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkelerinde başladığımız çorba dağıtımına 5. nokta olarak Ostim'i ekledik. İvedik ve Siteler'de de çıraklıkta okuyan öğrencilerimiz ve çıraklarımız için de çorba dağıtımına başlayacağız. İnşallah bu uygulamamız artarak devam edecek."

Soğuk havada sıcak çorba

Soğuk havalarda sıcak çorba dağıtımı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenci İbrahim Yalçın Acar, "Çok güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi'nin çorba dağıtım aracını görünce çok sevindim, şu soğuk günlerde sabahları çorba içebileceğiz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" derken, Oğuzhan Tufan adlı bir başka öğrenci de, "Güzel hoş bir sürpriz oldu bizim için. Sabah erken saatlerde çorbayı görünce hem çok şaşırdım hem de sevindim. Kış için çok güzel bir uygulama olmuş" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Iğdır-Ağrı ve Ağrı-Van kara yolları trafiğe kapandı
02 Aralık 2019 22:40		 Kütahya'da 1006 adet tarihi sikke ele geçirildi
02 Aralık 2019 20:38
Van Gölü'nde ortaya çıktı... İncelemeler devam ediyor
02 Aralık 2019 19:46		 Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki
02 Aralık 2019 19:38
Antalya Adliyesinde yeni icra daireleri açıldı
02 Aralık 2019 18:05		 Belediyenin sokaklara astığı afişlere tepki
02 Aralık 2019 16:55
HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı 17 işçi işe iade davasını kazandı
02 Aralık 2019 16:31		 Develer eşliğinde 3 gün süren göç
02 Aralık 2019 15:11
Doğu Karadeniz kara teslim...57 köy yolu kapandı
02 Aralık 2019 15:04		 Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin en önemli riski depremdir
02 Aralık 2019 14:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - Iğdır-Ağrı ve Ağrı-Van kara yolları trafiğe kapandı22:33 - MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu22:28 - HAK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret değerlendirmesi22:23 - Acil Tıp Teknisyeni, öldürdüğü kişiyi gömerken yakalandı22:18 - Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor22:13 - Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor22:08 - İki sporcu kazada ölmüştü, sürücü serbest bırakıldı22:03 - Rektör Bilgiç, şiddete uğrayan hekimi ziyaret etti21:58 - AFAD'dan 'yapılarınızı güvenli hale getirin' uyarısı21:53 - Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı
21:48 - 1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşler21:43 - Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı21:37 - Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız21:32 - Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü21:28 - Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne atama21:23 - 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi ve tarih verdi21:18 - 1980'li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları dağıtıldı21:13 - Murat Bardakçı'nın acı günü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Bakandan önemli asgari ücret açıklaması
Elinde balta ile poz veren müdüre soruşturma
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çılgın orman 1
kiraz sapı 2
ima ile namaz kılmak 2
öykü 1
hastalık hastası 1
doru 1
yalnız kalan yazar 1
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
Nazire yapmak 3
amman kuzum 2
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam