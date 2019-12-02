Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin üniversitelerde öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü ve ODTÜ'den sonra sıcak çorba Dağıtım noktalarına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, 4 noktanın dışında Ostim Metro İstasyonu çıkışında da çorba dağıtımına başladı.

Sıcak çorba dağıtım noktaları artıyor

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerde lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Ostim Metro İstasyonu'nda da sıcak çorba ve ekmek dağıtımı için düğmeye bastı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, çorba dağıtım noktalarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkelerinde başladığımız çorba dağıtımına 5. nokta olarak Ostim'i ekledik. İvedik ve Siteler'de de çıraklıkta okuyan öğrencilerimiz ve çıraklarımız için de çorba dağıtımına başlayacağız. İnşallah bu uygulamamız artarak devam edecek."

Soğuk havada sıcak çorba

Soğuk havalarda sıcak çorba dağıtımı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenci İbrahim Yalçın Acar, "Çok güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi'nin çorba dağıtım aracını görünce çok sevindim, şu soğuk günlerde sabahları çorba içebileceğiz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" derken, Oğuzhan Tufan adlı bir başka öğrenci de, "Güzel hoş bir sürpriz oldu bizim için. Sabah erken saatlerde çorbayı görünce hem çok şaşırdım hem de sevindim. Kış için çok güzel bir uygulama olmuş" dedi.