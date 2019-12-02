1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.
 02 Aralık 2019 22:46
Yazdır
Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adebayor, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kafamı toparlayıp, geleceğe bakmam gerekiyor." diye konuştu.

Zor bir karar aldığını söyleyen Adebayor, şunları kaydetti:

"Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma geldiğim günden beri enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da kalbim her zaman bu takımda kalacak."

Türkiye'de çok kaliteli bir lig olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem. Hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada üç harika yıl geçirdim ve üç yılın sonunda Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu düşünüyorum. Burada çok iyi bir lig var." şeklinde konuştu.

Adebayor şu an için anlaştığı bir takım olmadığını ve ülkesine dönüp çocukluk arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Altın Top' ödülü Messi'nin
02 Aralık 2019 23:56		 Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor
02 Aralık 2019 22:18
Nagatomo Galatasaray'ı ipten aldı!
01 Aralık 2019 21:00		 Fenerbahçe, son 3 deplasmanda galip gelemedi
30 Kasım 2019 21:37
EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu
30 Kasım 2019 20:51		 Trabzonspor'un da borcu açıklandı
30 Kasım 2019 20:18
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
30 Kasım 2019 17:05		 EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
30 Kasım 2019 08:20
Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'inde
29 Kasım 2019 14:20		 Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Ya şampiyon yaparsın ya gidersin
29 Kasım 2019 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yine değişecek mi?
RTÜK'ten Netflix'e teşekkür
Avukatı: Demirtaş'ın sağlık durumu iyi
3 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi daha sağlıklı yapılamaz mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25 kuruş 1
kendini örtbas etmek 1
çok tatlısın 2
Şafak vakti 1
Appo 1
Pusat 1
yalnız kalan yazar 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
Her aşk kendi masalını yaratır 1
efsane cuma 1
SON İLANLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam