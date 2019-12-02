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FETÖ'den gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

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 02 Aralık 2019 22:57
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FETÖ'den gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileriyken ilişikleri kesilen 28 kişiden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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