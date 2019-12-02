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İmamoğlu: Deprem Çalıştayı'na herkes davet edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Çalıştayında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Protokolde gözlerin aradığı isimler vardı; İstanbul Valisi, AFAD Başkanı olmak üzereö demesi üzerine İmamoğlu, Buraya herkes davet edildi benim de bilgim dahilinde. İlgili bakanlıktan tutun da valiliğe kadar. Belki kurulları veya heyetleri temsilen birileri gelmiş olabilir ama ben kim geldi, gelmedi açıkçası bilmiyorum. Umarım gelmişlerdir.
 02 Aralık 2019 23:28
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İmamoğlu: Deprem Çalıştayı'na herkes davet edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Çalıştayında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Protokolde gözlerin aradığı isimler vardı; İstanbul Valisi, AFAD Başkanı olmak üzereö demesi üzerine İmamoğlu, Buraya herkes davet edildi benim de bilgim dahilinde.

İlgili bakanlıktan tutun da valiliğe kadar. Belki kurulları veya heyetleri temsilen birileri gelmiş olabilir ama ben kim geldi, gelmedi açıkçası bilmiyorum. Umarım gelmişlerdir.

Bugün aslında konu, üst düzey bilim insanları, teknik insanlar, onların ne katacakları. Bizler, yöneticiler dinleyip sorumluluk elde etmesi gereken insanlarız. Gelmeseler de biz raporları kendilerine yollarız ifadelerini kullandı.

DHA
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