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Şehit ateşi Bitlis'e düştü

Pençe-3 Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un şehadet haberi Bitlis'teki babaevine ulaştı.
 02 Aralık 2019 23:33
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Şehit ateşi Bitlis'e düştü

Pençe-3 Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un şehadet haberi Bitlis'teki babaevine ulaştı.

Bitlis'in Mutki ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Pençe -3 Harekatı kapsamında, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Alparslan Kurt'un şehadet haberini acılı aileye Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve sağlık ekipler ile birlikte verdi.

İl Merkezinde 8 Ağustos Mahallesindeki şehidin ailesinin evine giden Vali Oktay Çağatay ve beraberindekiler, baba Feyyaz Kurt ve anne Sevim Kurt'a şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi, Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Bitlis'e getirilerek Mutki ilçesi Dereyolu köyüne defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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