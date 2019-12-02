Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi
Suriye'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.
|02 Aralık 2019 23:38
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Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı.
İlçeye bağlı Bitiren Mahallesi'nde yaşayan babaevine Çınar'ın şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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