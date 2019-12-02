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WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

WhatsApp'a uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliği geldi. Peki, WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?
 02 Aralık 2019 23:43
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WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, uzun zamandır beklenen karanlık moda kavuştu.

Android 10 ve iOS 13 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için gelen yeni özellik nasıl aktif edilir?

Ortaya çıkanlara göre WhatsApp bir sonraki güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara bu özelliği sunmayı planlıyor. Ancak şimdiden de bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp'ın yayınlanan son test sürümünde yani 2.19.327'nin kurulum dosyalarında keşfedilenlere göre, karanlık temaya özel bir duvar kağıdı bulunuyor.

WhatsApp'ın Beta programına katılarak, karanlık mod özelliğini, daha fazla beklemeden beta halindeyken kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! O özellik geri geliyor
DHA
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