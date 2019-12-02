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'Altın Top' ödülü Messi'nin

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı- Kariyerinde 6. kez bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu oldu
 02 Aralık 2019 23:56
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'Altın Top' ödülü Messi'nin

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

2018-19 sezonunda Barcelona ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi, attığı 36 golle de krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fileleri havalandırdı.

Oylamada Liverpool'dan Hollandalı Virgil van Dijk ikinci, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo üçüncü, Liverpool'dan Senegalli Sadio Mane dördüncü ve yine Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah beşinci sırayı aldı.

Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, ödül törenine katılmadı.

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı Juventus'un Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt, yılın en iyi kalecisi ödülünü Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli Takımı ile bu yıl Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
Anadolu Ajansı
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