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Avukatı: Demirtaş'ın sağlık durumu iyi

"Bilinci kapalı" açıklamasıyla gündemde önemli bir yer tutan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş, müvekkili Selahattin Demirtaş'ın tetkiklerinde hayati tehlike doğuracak bir bulguya rastlanmadığını aktardı. Aygül Demirtaş, "Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyi" dedi.
 03 Aralık 2019 00:04
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Avukatı: Demirtaş'ın sağlık durumu iyi

Cezaevinde bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilen HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tetkiklerinin yapılmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş bu akşam hastaneye sevk edilmiştir. Kendisine gerekli tüm tetkikler yapılmış ve cezaevine geri getirilmiştir. Şu an itibarıyla hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

'HDP'NİN BİZDEN KAYNAKLI OLARAK GEÇ HABERİ OLDU'

Başka tahliller yapıldıktan sonra teşhis konulacağını aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyidir. HDP genel merkezinin, bizden kaynaklı olarak durumdan geç haberi olmuştur. Partimizin böylesi konularda duyarsızlığı söz konusu bile olamaz. Demirtaş, duyarlılık gösteren başta HDP genel merkezi olmak üzere halkımıza ve avukatlarına özel selam ve teşekkürlerini iletmektedir."

Demirtaş'la görüşen HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Demirtaş'ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş" demişti. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de "Demirtaş, kamuoyunu rahatsız etmemek adına bir süre beklemiş, avukatlarından rahatsızlığı duyurmamalarını istemiş, ancak artık bir hafta olup hala sevk çıkmayınca olay sosyal medyaya yansıdı, bizler de müdahale ettik ve Adalet Bakanlığından gerekli izin çıktı" diye konuşmuştu.

'BÖYLE BİR HASTALIĞIM VAR HALKIM BİLSİN'

Katırcıoğlu, Demirtaş'ın hastaneye sevki konusunda cezaevi yönetimini suçlamadığını söyledi. Katırcıoğlu şöyle devam etti, "Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat 'bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok' diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı'na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş'ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor."

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: POLİKLİNİK KONTROL ÖNERİSİYLE TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden yapılan açıklamada da "02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktarmıştı. Aygül Demirtaş'ın olaydan 7 gün sonra açıklama yapması manidar bulunmuştu.

Selahattin Demirtaş, cezaevinde kalp spazmı geçirdi
Memurlar.Net
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