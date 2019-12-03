Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|03 Aralık 2019 03:58
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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