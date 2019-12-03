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3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) terfi kararlarını açıkladı. 3 bin 514 yargı mensubu üst dereceye yükseltildi.
 03 Aralık 2019 04:06
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3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi

2019 Ağustos dönemi sonunda sürelerini dolduran yargı mensuplarına ilişkin karar açıklandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu kararında adli hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri yer aldı.

Resmi Gazetede yayımlanan HSK kararı ile 3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi.

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Memurlar.Net
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