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Döner değil sabun!

Dönerin başı ucuzcularla belada. Standart et dönerde kuyruk yağı, 8 lira gibi ucuza servis edilen dönerde ise sabun üretiminde kullanılan ve vücutta erimeyen böbrek ile kavram yağı kullanılıyor. Şişte takılı pişmemiş et döner sayılmadığı için test edilemiyor. Dönerciler mevzuatın değişmesini dört gözle bekliyor.
 03 Aralık 2019 07:06
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Döner değil sabun!

Fast-food kralı hamburgerin tahtına oturarak adını dünyaya duyuran döner, 'ucuzcu'ların elinde zehire dönüşüyor. Gıda standartlarına uygun olan et dönerin içerisinde kuyruk yağı bulunması uygunken ucuza satılanlara vücutta erimeyen, sabun üretiminde kullanılan böbrek ve kavram yağı katılıyor. Gıda kanununa göre, şişte takılı olan pişmemiş etin döner sayılmadığı için test edilemiyor. Buna karşı, dönercilerin dört gözle beklediği ucuza et dönerin önünü almak için yeni kanun güncellemesi hazırlanıyor. Çıkacak olan kanunla birlikte artık şişte olan çiğ döner incelenebilecek.

GRAMAJ KONUSUNDA DA HİLE YAPILIYOR

Onaylı döner firmalarının sayısı yaklaşık 20 iken ucuza et döner satan şirketlerin Türkiye genelindeki sayısı son bir yılda bin şubeye ulaşmış durumda. Masaya servisin olmadığı dükkanlarda vatandaşlar, et dönerin 100 gramını 8 TL'ye, 120 gramını 11 TL'ye ve 200 Gramını 18 TL'ye alabiliyor. Gazlı içeceklerin satılmadığı dönercilerde 'Yerli sermayeyi destekliyoruz' deniliyor. Oysa böbrek ve kavram yağının katıldığı dönerler gazlı içeceklerle hemen donuyor. Başka bir hile ise gramaj konusunda yapılıyor. Dönerler yağda bekletiliyor, yağı çekmesiyle 60 gram iken 100 gram olarak servis ediliyor.

TAVUK DÖNERDEN UCUZA SATILIYOR

Merdiven altı dönerin önüne geçmek için çalışmalarda bulunan Döner Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Mercan, Son beş yılda döner sektöründe ciddi bir büyüme yaşadığını söylüyor. Mercan, "Gıda sektörü perakendeciyi arka mutfağında döner üretme hakkı sağlıyordu. Dönerin döner sayılabilmesi için etin pişmesi gerekiyor. Sağlıkçılar ve gıda mühendisler pişmiş etten test yapabiliyor. Bu yüzden içindeki yağlar tespit edilemiyor. Ucuza üretim yapan dönerciler bu durumu kendi lehine çevirdiler. Bizler 20'ye yakın onaylı firmalar olarak veteriner hekimlerle izlenebilir kontrol edilebilir bir şekilde soğuk üretim yapıyoruz. Etin kilosu 55 TL iken nasıl bunlar tavuk dönerden ucuza et döner satabiliyor. Sabun sanayiinde kullanılan böbrek ve kavram yağları kullanıyor. Ayda 30 bin ton döner satıyorlar. Damızlık hayvan sayısı son dönemde azaldı. Normalde et dönerin içerisinde kuyruk yağı ve kuzu döş olur. Yeniden bir kanun güncellenmesi yapılıyor. Bakanlığın üçüncü şurası açıklandı. Aralık sonunda yapacağımız çalışta ile birlikte yeni kanun çıkacak. Döner üretim merkezlerine standart getirilip sağda solda takılan dönerlerin önüne geçilecek. Denetim sağlanacak" şeklinde konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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