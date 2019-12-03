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Zorunlu haller dışında ithalat yasak

Hükümet, işsizlikle mücadele, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve ithalatın azaltılması kapsamında yeni bazı adımları devreye sokmaya hazırlanıyor
 03 Aralık 2019 06:50
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Zorunlu haller dışında ithalat yasak

Bu kapsamda sağlık turizmi başta olmak üzere, hizmet ve imalata yönelik yeni teşvik politikaları ile kamu kurumlarının yerli ürün kullanımına yönelik tedbirler gözden geçirildi. Hayata geçirilecek yeni uygulamalar da belirlendi. Hükümet, ithalatı azaltmaya yönelik politikaları kapsamında öncelikle kamu kurumlarına getirilen yerli ürün kullanma şartına ilişkin uygulamanın kapsamını genişletiyor. Nisan 2019'da, kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için, 'istisnai durumlar' dışında ithalat izin belgesi düzenlemeyeceğine yönelik karar alınmıştı. AK Parti ekonomi kurmayları, yerli ürün kullanımı konusunda tüm bakanlıklara bir defa daha talimat verildiğini, ihalelerin yerli ürünler üzerinden yapılacağını kaydetti. Türkiye'de üretilen, ithal ürünle aynı kalitede olacak ürünler belirlenecek. Ayrıca bu ürünlere yönelik 'kalite denetimi' yapılacak. İthalata dayalı üretim yerine, yerli üretimi teşvik edecek yeni uygulamalar devreye girecek.

İSTİHDAM HASTANEDE ARTACAK

Turizm başta olmak üzere, istihdamın artırılmasına büyük katkısı olan hizmet sektörüne yönelik yeni adımlar da gündeme gelecek. AK Parti'nin ekonomi kurmayları "Sadece sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye 612 binden fazla insan geldi. Bu potansiyel değerlendirilerek, sağlık turizmi konusunda hedef ülkeler belirlendi. Buralara gidip, agresif bir tanıtım kampanyası yapılacak" değerlendirmesini yaptı. Böylece hastanelerin istihdam kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Yücel Kayaoğlu

Yeni Şafak
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