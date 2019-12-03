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Bu büyüme oranı güzel günlerin habercisi

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. Alınan tedbirler işe yaradı; cari açık kapandı, faiz, enflasyon ve risk primi düştü, döviz istikrarlı hale geldi. Öncü göstergelerde, güvenle birlikte üretim ve tüketimin de arttığının görülmesi güzel günlerin habercisi oldu.
 03 Aralık 2019 07:31
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Bu büyüme oranı güzel günlerin habercisi

Türkiye ekonomisi, üç çeyrek küçülmenin ardından yeniden pozitif bölgeye geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül) GSYH, yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 artarak, 1 trilyon 145 milyar lira olarak gerçekleşti. Faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken; inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de, yüzde 0,6 artış gösterdi. İktisadi alt faaliyet kollarına göre bakıldığında ise, en yüksek büyüme hızı yüzde 30,5 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe görüldü. Devletin tüketim harcamaları yüzde 7 artış gösterirken, mal ve hizmet ihracatı yüzde 5,1'lik katkı sağladı.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 5 GELİYOR

Rakamlar, Türkiye'nin, 2019'da asıl hedeflediği ekonomik dengelenmeyi başardığını teyit etti. Bu süreçte; faizlerin düşürülmesi, enflasyonun tek haneye yaklaşması, dış ticaret açığının kontrol altına alınması, döviz fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi, ülkemizin yurt dışındaki risk algısının makul düzeylere inmesi gibi kritik hedeflere ulaşıdı. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi "Yakalanan ivme ve baz etkisinin katkısı ile, son çeyrekte yüzde 5 civarı büyümenin yakalanması muhtemel görünmektedir" dedi. Ağustos 2018'de yaşanan finansal çalkantıdan sonra hem küresel talep koşullarının destekleyici modunu sürdürmesi hem de kamu otoritesince alınan tedbirler sayesindebaşarılı performans gösterdik. 2019 yılının tamamını yüzde 0,6 ile pozitif bir büyümeyle kapatabileceğiz" diye konuştu.

ALMANYA VE NORVEÇ'İ SOLLADIK

Avrupa'da temmuz-ağustos-eylül döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke, yüzde 4,8 ile Macaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Polonya, yüzde 3,7 ile Bulgaristan, yüzde 3,6 ile Litvanya, yüzde 3,2 ile Romanya takip etti. Avrupa'da daralan bir ekonomi olmazken; İtalya yüzde 0,3, Almanya yüzde 0,5, Norveç yüzde 0,6 büyüme ile, Türkiye'den daha düşük performans gösterdi. Türkiye aynı zamanda; OECD, AB, G7 ülkeleri ortalaması olan yüzde 0,3'ü de geçerek başarılı performans ortaya koydu.

YATIRIMLARI HIZLANDIRACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; dengelenme döneminin başarısı, maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle, sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade etti. Albayrak "Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre kullandırılan kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını, 51 bin 372 firmanın yararlandığını, bu kredilerin 25 milyar lirasının yatırıma dönüştüğünü de söyledi.

MORALLER VE ÜMİT YÜKSELDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Faiz indirimlerinin olumlu etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Yurt içi tüketimin canlanıyor. Bu büyüme moralleri ve geleceğe dair ümitleri artırıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

Özel tüketim harcamaları üç çeyrektir küçülüyordu, pozitife geçti. 2019'un ilk yarısında zemini temizledik. İkinci yarıda maçı çevirdik. Artık yönümüz kesinlikle yukarı. 2020'nin genelinde yüzde 5 büyüme için bütün kabiliyetimizi kullanacağız.
Türkiye
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