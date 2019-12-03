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Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası

AK Parti'de gündeme gelecek kabine değişikliği ile, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unn kabineye gireceği, önceki TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ise yeniden TBMM Başkanlığı'na seçileceği iddia edildi.
 03 Aralık 2019 08:01
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Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası

AK Parti'de konrge süreci başladı ve tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti'den yapılan açıklamalara göre konrgede parti yetkilileri milletin sesine kulak verecek bir ekip oluşturacaklarını belirttiler.

Öte yandan kulis haberlerine yansıyan bazı değişiklikler de gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni kabine değişikliği.

Kongre ile parti yönetimi değişimi beklenirken , parti yönetimi değişimi ile kabine değişimi de gündeme gelebilir.

Kabine değişikliğinde , sürpriz bir adım da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unn kabineye gireceği, önceki TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ise yeniden TBMM Başkanlığı'na seçileceği kulislere yansımış durumda.

Memurlar.Net
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