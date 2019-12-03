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Şehit doktorun kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki iki teröristin, 3 yıl önce uzun namlulu silahlarla kurşunlanarak şehit edilen doktor Abdullah Biroğul'un katili oldukları ortaya çıktı
 03 Aralık 2019 08:10
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Şehit doktorun kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 milyonluk kırmızı listedeki teröristler İshak Özçaktu ile Hejar Çelik'in, 2015 yılında Diyarbakır'da aracına ateş edilerek öldürülen Doktor Abdullah Biroğul'un katili oldukları ortaya çıktı. Diyarbakır'dan görev yeri olan Kulp'taki Toplum Sağlığı Merkezine göreve giden Doktor Abdullah Biroğul, 31 Ağustos 2015 günü Lice-Kulp arasındaki Yünlüce Köyü yakınlarında yol kesen teröristlerce durdurulmak istendi. 6 kişilik terörist grubun yol kesip terör propagandası yaptığını gören Biroğul, otomobille geri dönüp kaçmaya çalıştı. Aracın geri döndüğünü gören teröristler ateş açarak, doktoru şehit ettiler.

SALDIRI TALİMATINI VERDİLER

Hain saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, yol kesip yolculara propaganda yapılması talimatını veren terör örgütünün sözde Orta saha sorumlusu Numan kod adlı Hejar Çelik ile sözde Özel Kuvvetler sorumlusu Porsipi kod adlı İshak Özçaktu olduğu belirlenmişti. 4 milyonluk kırmızı kategoride aranan o iki terörist, 19 Temmuz'da Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirildi.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği operasyon sonucu öldürülen iki terörist, aynı zamanda Beşiktaş Vodafone Arena, Ankara Merasim Sokak, Kızılay Güvenpark, Kayseri Komando Okulu, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk suikastı başta olmak üzere çok sayıda kanlı saldırının emir ve talimatlarını vermekten aranıyordu

Özgür CEBE
Sabah
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