Maliye sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı

Gelir İdaresi son dönemde KDV uygulamalarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu kapsamda uygulamalarda belirledikleri aksaklıklar ve kayıp kaçaklara yönelik bir veri tabanı oluşturuldu ve düzeltme ya da denetim yolunda harekete geçildi.

Gelir İdaresi'nin bu uygulamasının 'sürpriz mağduru' ise "sürpriz yumurta' olarak bilinen ürün oldu. Bu ürün, yumurta şekli verilmiş bir çikolata ve içindeki minik oyuncaktan oluşuyor. Ürün uzun yıllardır çeşitli firmalarca piyasaya sunuluyor. Yakın zamana kadar da çikolata sayıldığı için KDV'si yüzde 8 olarak uygulanıyordu. KDV uygulamasında bu tür ürünler için ürün değerini oluşturan bileşenlerin hangisinin daha fazla olduğuna bakılıyor. Buna göre sınıflama yapılıyor.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, geriye dönük, 5 yıl için ceza gündemde Gelir İdaresi üretici ve ithalatçı firmalara bir yazı yazarak ürün hakkında detaylı bilgi istedi. Yazının üzerinden bir süre geçtikten sonra bu kez üreticiler aranmaya başlanarak usulsüzlük yönünden denetim yapılacağı bilgisini verdiler.

Üreticiler denetimlere hazırlanıyor ancak bir yandan da hukuki olarak ne yapabileceklerini tartışıyor. Çünkü usulsüzlük yönünden bir ceza sözkonusu olursa geriye dönük 5 yılı kapsayacak ve satışlara göre olağanüstü boyutlara çıkabilecek bir ceza gündeme gelecek. Ayrıca ilave vergi de ödenecek.

Gazetenin haberinde, üreticilerin, bu yükün kaldırılmasının mümkün olmadığını ayrıca şimdiye kadar hiç gündeme gelmediği için uygulama değişse bile geriye yürütülmesi-usulsüzlük sayılmasının mümkün olamayacağı görüşünü vurguladıkları belirtildi. Maliye'nin bu ürüne yönelik KDV uygulamasında bir değişiklik yapmasına gerek olmadığını savunan üreticiler, değişiklik olsa da yürürlük tarihinden sonra gelecek döneme yönelik yapılabileceğini savundu.

Gelir İdaresi'nin yakında üreticilerine yönelik "sürprizini' hayata geçirmek için firmalarda denetim yapacağı öğrenildi.