Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden ve kendisini peygamber olarak tanımladığı için kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu'nun defnedildiği Bursa'da Hamitler Mezarlığına başvuruda izdiham yaşandı.
|03 Aralık 2019 08:36
|Yazdır
Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden ve kendisini peygamber olarak tanımladığı için kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu'nun cenazesi Bursa'da Hamitler Mezarlığına defnedilmişti.
Defin işlemi sonrasında Bursa Mezarlıklar Müdürlüğüne 100'e yakın kişi başvuruda bulunarak, Evrenesoğlu'nun mezarlığından yer almak istedi.
İskender Ali Mihr Vakfı takipçileri olduğu belirlenen 100 civarında kişinin talepleri idarece değerlendirileceği, izdiham nedeniyle yer satışların durdurulduğu bildirildi.
14 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MasterChef Güzide: Haram yemedik
02 Aralık 2019 23:58
|Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi
02 Aralık 2019 23:38
|Şehit ateşi Bitlis'e düştü
02 Aralık 2019 23:33
|Depremzede, yardım dağıtan Türk Subayına sarılıp ağladı
02 Aralık 2019 23:23
|Hakkarili genç kendi köyüne, baz istasyonu yaptı
02 Aralık 2019 23:18
|Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu
02 Aralık 2019 23:08
|Rektör Bilgiç, şiddete uğrayan hekimi ziyaret etti
02 Aralık 2019 22:03
|Kazada ölen genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı
02 Aralık 2019 21:53
|Murat Bardakçı'nın acı günü
02 Aralık 2019 21:13
|4 ilde kar yağışı etkili oluyor
02 Aralık 2019 20:02