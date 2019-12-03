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Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu

Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden ve kendisini peygamber olarak tanımladığı için kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu'nun defnedildiği Bursa'da Hamitler Mezarlığına başvuruda izdiham yaşandı.
 03 Aralık 2019 08:36
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Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu

Geçtiğimiz günlerde ABD'de vefat eden ve kendisini peygamber olarak tanımladığı için kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu'nun cenazesi Bursa'da Hamitler Mezarlığına defnedilmişti.

Defin işlemi sonrasında Bursa Mezarlıklar Müdürlüğüne 100'e yakın kişi başvuruda bulunarak, Evrenesoğlu'nun mezarlığından yer almak istedi.

İskender Ali Mihr Vakfı takipçileri olduğu belirlenen 100 civarında kişinin talepleri idarece değerlendirileceği, izdiham nedeniyle yer satışların durdurulduğu bildirildi.

Memurlar.Net
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