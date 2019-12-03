UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı
|03 Aralık 2019 08:45
|Yazdır
UCM'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de, savcının 2017'de aldığı "soruşturma açmama" kararını tekrar gözden geçirmesine hükmettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, süreç sonunda UCM Savcısı Fatou Bensouda'nın, soruşturma dosyasını, "suçun UCM'de yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı" gerekçesiyle kapatma kararı aldığı bildirildi.
UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermiş, Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istemişti.
Savcılık 30 Kasım 2017'de ikinci defa soruşturma açmayı reddetmiş ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşınmıştı.
Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetmişti.
Mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Adil Öksüz operasyonla karga tulumba gelir mi göreceğiz'
03 Aralık 2019 09:27
|Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
03 Aralık 2019 08:01
|Suriyeli buraya nasıl dönsün!
03 Aralık 2019 07:36
|Yunanistan Libya anlaşmasına karşı misilleme peşinde!
03 Aralık 2019 06:41
|NATO'nun fişi çekilecek mi?
03 Aralık 2019 06:10
|3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi
03 Aralık 2019 04:06
|Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine Hakkında Yönetmelik
03 Aralık 2019 04:01
|T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
03 Aralık 2019 04:00
|Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Aralık 2019 03:58
|Avukatı: Demirtaş'ın sağlık durumu iyi
03 Aralık 2019 00:04