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TÜBİTAK'ın yeni buluşu: Uzun ömürlü yoğurt

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), en az üç ay raf ömrüne sahip "Uzun Ömürlü Yoğurt" Teknoloji Transferi için ilana çıktı
 03 Aralık 2019 08:59
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TÜBİTAK'ın yeni buluşu: Uzun ömürlü yoğurt

Teknoloji transferine ilişkin TÜBİTAK ilanı, 2 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK'tan "Uzun Ömürlü Yoğurt" Teknoloji Transferi

İlana göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Uzun Ömürlü Yoğurt" teknolojisinin yapma bilgisi (know- how) ve bu teknolojiyi konu alan TR2009/02959 numaralı patent, TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 3 (üç) yıllığına Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecek.

Teknoloji Transferi için başvuru şartları

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilecek.

Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar adresi üzerinden de ilan metnine ulaşılabilecek.

Çağrı Süresi ise yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık olarak duyuruldu.

En az üç ay raf ömrüne sahip yoğurt üretim yöntemi

Teknoloji transferine konu; TR2009/02959 numaralı ve "Uzun Ömürlü Yoğurt" başlıklı patent ile korunan, duyusal özellikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan bakteriler ile en az 3 ay raf ömrüne sahip bir yoğurt üretim yöntemi. Teknoloji Transfer Paketi'nin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

İlan metninde, yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu notu da yer aldı.
Memurlar.Net
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