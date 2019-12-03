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Gıda değil fırsatçı enflasyonu

Ekimde, gıda fiyatlarındaki artış %7.85'e geriledi. Ancak üretici fiyatları ile market raflarındaki fiyatlar arasında hala 4 kata yakın fark var
 03 Aralık 2019 09:13
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Gıda değil fırsatçı enflasyonu

Enflasyon kimde yıllık yüzde 8.55'e geriledi. Gıda fiyatlarındaki artışsa, yüzde 9.52'den yüzde 7.85'e düştü. Fakat buna rağmen marketteki fiyatlarda pek değişiklik yok, yani hala el yakıyor.. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

FARK BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR

"Üretici ve market arasındaki fiyat farkı, kasımda kuru incirde yüzde 361.28'i, kuru kayısıda yüzde 348.83'ü, havuçta yüzde 296.33'ü, mandalinada 268.75'i buldu." Bayraktar, kasımda markette 27, üreticide 19 üründe fiyat artışı, markette 7, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 7 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar, üreticide ise geçen ay yüzde 11.36 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün patates olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki düşüşü yüzde 2.08 ile kırmızı mercimek, yüzde 0.99 ile Antep fıstığı izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 93.06 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 87.69 ile domates, yüzde 71.67 ile elma takip etti" dedi. Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına işaret etti.

FİYATLAR 'KABAK' TADI VERDİ!

Kasımda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kabak, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette limon, üreticide patates olduğunu belirten Bayraktar, "Markette fiyat düşüşü en fazla yüzde 16.16 ile limonda olurken bunu, yüzde 13.15 ile maydanoz, yüzde 8,54 ile tavuk eti izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 43.32 ile kabakta yaşandı. Kabağı, yüzde 36.60 ile domates, yüzde 16.95 ile sivri biber izledi" dedi.

ARTIŞLAR NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Şemsi Bayraktar'a göre, fiyat değişimlerinin nedenleri şöyle:

. Üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü kabak, domates, sivri biber, salatalık, patlıcanda arz örtü altından sağlanması, yayla seralarında hasadın sonuna gelinmesi ve ihracatın az da olsa hızlanmasıyla fiyatlarda artış yaşandı.

. Elmada piyasaya sunulan ürünlerin soğuk hava depolarından sağlanmaya başlaması fiyatlarda artışa yol açtı.

. Kuru soğanda kasım ayında yaşanan fiyat artışında piyasaların biraz olsun hareketlenmesi etkili oldu.

. Mandalinada bu yıl meyve tutumunun az olmasına bağlı olarak fiyatlarda artış yaşandı
Akşam
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