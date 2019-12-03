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BİLSEM'li çocuklar robot olimpiyatında dünya şampiyonu oldu

Estonya'da düzenlenen Robotex robot yarışması finalinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM Robot Takımı öğrencileri dünya şampiyonu oldu- Kadıköy BİLSEM'li öğrencilerden oluşan "Kadro Team" robot takımı iki ayrı ekiple, Robotex'te hem dünya birincisi hem de dünya ikinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı
 03 Aralık 2019 09:32
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BİLSEM'li çocuklar robot olimpiyatında dünya şampiyonu oldu

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Robotex robot yarışması finalinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robot Takımı öğrencileri dünya şampiyonu oldu.

Kadıköy BİLSEM açıklamasına göre, kurumda eğitim alan öğrencilerden oluşan "Kadro Team" robot takımı iki ayrı ekiple, Estonya'da düzenlenen Robotex robot yarışması finalinde hem dünya birincisi hem de dünya ikinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Kadıköylü çocuklar turnuvada "Makeblock çizgi izleyen" kategorisinde aralarında Rusya, Çin, Kore, İtalya, Estonya gibi güçlü rakiplerin yer aldığı 64 takım arasında, kendinden daha büyük lise öğrencilerinin bulunduğu takımları yenmeyi başardı.

Yarışmaya 2 takımla katılan Kadıköy BİLSEM öğrencileri, ayrıca İnsplay Roboleague kategorisinde de girişimcilik ödülünün sahibi oldu.

- Danimarka'da dünya 2'ncisi olmuşlardı

Ada Ayşe Beğendi, Güney Yurdaer, Emre Bora Kaynar, Bilge Atalay, Doruk Alp Uzunarslan, Samed Sarı isimli öğrencilerden oluşan "Kadro Team", Türkiye'de ulusal turnuvada ilkokul ve ortaokul kategorisinde 1. olarak Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmeye hak kazanmıştı.

Öğretmenleri Bekir Çelen ve İbrahim Evren Özer koçluğunda başarıdan başarıya koşan öğrenciler, geçen yıl da Danimarka'da dünya ikincisi olmuşlardı.
Anadolu Ajansı
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