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Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 45 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
 03 Aralık 2019 09:31
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Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 45 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 13, Muradiye ve Bahçesaray'da 2 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı Van - Hakkari kara yolunun Güzeldere ile Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak

Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 7, Hakkari'de 9, Muş ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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