Beşiktaş, Süper Lig 13. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş 4-1 Kayserispor Bülent Uygun'un maç sonu açıklamaları

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gayet istekli ve arzulu oynadılar. Bizim zaten benden önceki süreçte yaşanan kaosları hocalarımız dile getirmişti. Bu maçta da kırılma anları vardı. VAR'daki varamadı. VAR'daki göremedi. 4. golde elle oynama var. Yapacak bir şey yok. Sonucunda mağlup olduk.

"SORUNLARI SİZ DÜŞÜNÜN"

Takımın %50-60'ı süreçle ilgili avukatlarına gerekeni söyledi. İsim olarak aklınıza kim geliyorsa... Ben hariç herkes verdi. Ne diyeyim yani. Söylenecek bir şey yok. Bu ufacık bir sorun, diğer sorunları siz düşünün artık."

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK"

İleri dönük hedeflerinden bahseden ve Sivasspor'daki günleriyle alakalı konuşan Bülent Uygun, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak." dedi.

Geldikleri günden bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Uygun, "25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor" diye konuştu.

"HAKEM HOCASI KOŞMASINI BİLMİYOR"

Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, "Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Futbol Arena