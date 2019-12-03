2020 kandil tarihlerini Diyanet açıkladı
|03 Aralık 2019 10:22
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2019 yılının ilk kandil günü ise Regaip Kandili olacak. Hayırlı ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili'nin hangi güne denk geldiği ve diğer kandil tarihleri haberimizin içerisinde yer alıyor.
İLK KANDİL 27 ŞUBAT'TA
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.
DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ
21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.
On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
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