1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşı günü resmi tatil mi? İşte 2020 yılı resmi tatiller listesi

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yılbaşı için hazırlıklar başladı. 2019 yılına veda edip 2020 yılını karşılayacağımız 1 Ocak günü resmi tatil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2020 resmi tatiller takvimi..
 03 Aralık 2019 10:23
Yazdır
Yılbaşı günü resmi tatil mi? İşte 2020 yılı resmi tatiller listesi

Yılbaşı bu yıl Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece kutlanacak. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında ise "Yılbaşı hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanı sıra 1 Ocak 2020 resmi tatil mi cevabı araştırılıyor.İşte resmi tatiller takvimi.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım
03 Aralık 2019 12:25		 'Sosyolog berber' çevresine okuma sevgisi aşılıyor
03 Aralık 2019 11:39
Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı
03 Aralık 2019 10:44		 2020 kandil tarihlerini Diyanet açıkladı
03 Aralık 2019 10:22
Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
03 Aralık 2019 09:31		 Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
03 Aralık 2019 08:36
MasterChef Güzide: Haram yemedik
02 Aralık 2019 23:58		 Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi
02 Aralık 2019 23:38
Şehit ateşi Bitlis'e düştü
02 Aralık 2019 23:33		 Depremzede, yardım dağıtan Türk Subayına sarılıp ağladı
02 Aralık 2019 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - Yargıtay eski üyesi Bekir Özenir'e FETÖ'den oy birliğiyle beraat12:52 - Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu12:38 - Altun, 'CİMER Devrimi'ni yazdı12:38 - Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı12:38 - Konya'da çöplükte el bombası bulundu12:25 - Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım12:20 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi12:18 - TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü12:07 - Gün ortası döviz fiyatları
12:01 - Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım11:59 - Eğitim-İş'in İstanbul şubesine kayyum atandı11:58 - Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı11:57 - Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu11:55 - Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı11:53 - MEB'den PİSA için değerlendirme raporu11:52 - YHT yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşıdı11:44 - İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
Döner değil sabun!
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şafak vakti 2
yalnız kalan yazar 2
amman kuzum 2
ismini hatırlamadığımız filmler 3
dirseğim ile vurmak 3
öykü 1
hiç uğraşamam 1
ima ile namaz kılmak 4
wordpress 2
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam