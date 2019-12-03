Yılbaşı günü resmi tatil mi? İşte 2020 yılı resmi tatiller listesi
|03 Aralık 2019 10:23
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Yılbaşı bu yıl Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece kutlanacak. Konuyla ilgili en çok araştırılanlar arasında ise "Yılbaşı hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanı sıra 1 Ocak 2020 resmi tatil mi cevabı araştırılıyor.İşte resmi tatiller takvimi.
YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL?
Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ
23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)
24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ
25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ
26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ
30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)
31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ
1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ
2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ
3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ
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