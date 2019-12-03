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Polisi darp eden Milli boksör o olayla ilgili konuştu

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Milli Boksör Adem Kılıççı 'gece kulübünde bir polisi darp etti' haberiyle ilgili açıklamada bulundu. Kılıççı, eğlendiği mekanda bir kavga yaşandığını, bu kavgayı ayırmak için ortamda bulunduğunu, hakkında şikayette bulunan polisin kameraları izledikten sonra kendisi hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.
 03 Aralık 2019 10:24
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Polisi darp eden Milli boksör o olayla ilgili konuştu

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Milli Boksör Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği gece külünde tartışma yaşamış, kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada, polis olan şahsın Kılıçcı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildiği haberleri gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adem Kılıçcı, Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında dava açıldığı belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede, iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendiği kaydedilmişti.

"TARAFLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Olaylar ardından Adem Kılıççı SABAH'a açıklamalarda bulundu. Kılıççı şunları söyledi: "Olay gecesi ben başka bir arkadaşımla bahsi gecen mekana gittim. Adı geçen kişilerle de mekanda karşılaşıp ayaküstü muhabbet edip zaman geçirdim. Olayın nasıl çıktığını görmedim, lavabodaydım. Lavabodan çıkıp mekana döndüğümde kavgayı gördüm ve ne olduğunu anlamadan önce uzaktan bir süre izledim. Mekanın güvenlik görevlileri tarafları ayıramayınca duyarlı her insanın yapacağı gibi ben de tarafları sakinleştirmeye çalıştım.

Ben gittiğimde kavganın hararetli kısmı zaten bitmişti. Güvenlik, tarafları ayırmaya çalışıyordu. Ben de güvenliğe yardım ettim. Asla elime bir şişe veya herhangi bir cisim almadım.

"ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI"

Polise karşı kesinlikle şiddet içerikli bir temasım olmadı. Tüm bunlar mekanın kamera kayıtlarında açıkça görülüyor. Ortam karanlıktı. Tahminimce polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs ortamda yalnızca beni tanıdığı için olay gecesi ifadesinde benim adımı vermiş. Zaten birkaç gün sonra şikayetini geri aldı.

Dosyada kamera görüntüleri var, muhtemelen izlemiş ve benimle bir alakası olmadığını görünce pişman olmuştur. Zaten birlikte eğlendiği arkadaşlarının ifadesinde de benim bir eylemim olmadığı mevcut. Hiç alakam olmayan bir olayla ilgili iyilik yaparken birden anlamadığım şekilde şüpheli konumuna düştüm. Bu önemli değil, nasılsa gerçek anlaşılır, adalet tecelli eder.

"POLİS OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Bizler devletin polisine, askerine saldıracak insanlar değiliz. Yardım etmeye çalıştığım kişinin ne iş yaptığını sormadım doğal olarak... Mekanda eğlenen herhangi biriydi... Polis olduğunu bile bilmiyordum."

Sema Alim Dalgıç
Sabah
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