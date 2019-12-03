Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider

Metropoll'ün araştırmasına göre kasım ayında en beğenilen dört siyasetçi Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sancar, twitter hesabından "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı araştırmasından bir kısmını açıkladı. Sancar'ın paylaştığı verilere göre; Kasım ayı itibariyle Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ı yüzde 36 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 26 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25 ile Devlet Bahçeli, yüzde 22 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ediyor. Tunç Soyer'in arkasından Meral Akşener, Abdullah Gül ve Selahattin Demirtaş geldi.