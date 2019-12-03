Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu
|03 Aralık 2019 10:45
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı.
Erdoğan, yolculuk öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AK Parti tarafından Meclis'ten geçirilen, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.
SÖZLERİNDE DURMADILAR
Erdoğan, bunun üzerine yeniden ihale seçeneğinin masada olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu erteleme böyle bir talep önümüze gelmiyor. Daha önce de bu erteleme yapıldı. Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Dünyada Paris sürecini yaşadık yaşıyoruz. Orada da sözlerinde durmadılar biz de imzayı atmadık.
SİZ DAHA FAZLA KAZANACAKSINIZ DİYE...
Derdimiz ne, bu tür kuruluşları biz çalıştıramayız. Satışında bir defa bu filtrasyonun kaydı var. Siz daha fazla kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz.
YENİDEN İHALEYE GİDER..
Bir tarafta halkım bir tarafta sermaye var. Büyük ihtimalle yeniden ihaleye gider, başka bir şekilde bu işin çıkışı yoktur."ifadelerini kullandı. Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi
03 Aralık 2019 12:59
|Altun, 'CİMER Devrimi'ni yazdı
03 Aralık 2019 12:38
|'EYT'lilerin dertlerine deva olmak öyle anlatıldığı gibi zor değil'
03 Aralık 2019 10:50
|Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
03 Aralık 2019 10:27
|'Adil Öksüz operasyonla karga tulumba gelir mi göreceğiz'
03 Aralık 2019 09:27
|UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı
03 Aralık 2019 08:45
|Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
03 Aralık 2019 08:01
|Suriyeli buraya nasıl dönsün!
03 Aralık 2019 07:36
|Yunanistan Libya anlaşmasına karşı misilleme peşinde!
03 Aralık 2019 06:41
|NATO'nun fişi çekilecek mi?
03 Aralık 2019 06:10