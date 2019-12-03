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Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtrelerin takılmaması durumunda yeniden ihaleye gidilebileceğini söyledi
 03 Aralık 2019 10:45
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Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı.

Erdoğan, yolculuk öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti tarafından Meclis'ten geçirilen, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

SÖZLERİNDE DURMADILAR

Erdoğan, bunun üzerine yeniden ihale seçeneğinin masada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu erteleme böyle bir talep önümüze gelmiyor. Daha önce de bu erteleme yapıldı. Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Dünyada Paris sürecini yaşadık yaşıyoruz. Orada da sözlerinde durmadılar biz de imzayı atmadık.

SİZ DAHA FAZLA KAZANACAKSINIZ DİYE...

Derdimiz ne, bu tür kuruluşları biz çalıştıramayız. Satışında bir defa bu filtrasyonun kaydı var. Siz daha fazla kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz.

YENİDEN İHALEYE GİDER..

Bir tarafta halkım bir tarafta sermaye var. Büyük ihtimalle yeniden ihaleye gider, başka bir şekilde bu işin çıkışı yoktur."

ifadelerini kullandı.

Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
Anadolu Ajansı
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