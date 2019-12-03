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Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı

Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı
 03 Aralık 2019 10:44
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Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi.

Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam Işık Dağı başta olmak üzere Eğerli bölgesi yaylalarında, Yıldırım bölgesi ve Soğuksu Milli Parkı'nda çam ormanları karla kaplandı.
İhlas Haber Ajansı
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