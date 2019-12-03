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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçesi 3.5 milyar TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 3 milyar 450 milyon TL olarak belirlendi ve meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.
 03 Aralık 2019 10:46
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçesi 3.5 milyar TL

Antalya Büyükşehir'den 1.5 milyar TL yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 450 milyon liralık 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, bu tutarın yüzde 44'ü yatırımlara ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye'nin 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşurken, emeği geçenlere teşekkür etti. Böcek, tüyü bitmemiş yetimin haklarını koruyarak Antalyalıların beklentileri ve bütçe doğrultusunda çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

YATIRIMA 1.5 MİLYAR TL

Yatırıma 1 milyar 517 milyon TL ödenek konulan 2020 yılı bütçesinde 190 milyon TL'lik faiz gideri ödemeleri dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi kur farkı hariç olmak üzere 2020 yılı içerisinde ana para faiz dahil 400 milyon TL'ye yakın ödeme yapacak.

SOSYAL YARDIMLARA 14 MİLYON TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 bütçesinde sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sosyal kart, nakdi yardım, ayni yardım, eğitime destek gibi sosyal dokunuşlar için 14 milyon TL ödenek ayırdı.

ASAT'IN BÜTÇESİ 1.5 MİLYARA YAKIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Antalya Su ve Atık (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı bütçesi de 1 milyar 466 milyon TL olarak kabul edildi.

ASAT'ın 2020 bütçesinde personel gideri 143 milyon 827 bin TL, faiz giderleri 71 milyon 689 bin TL, sermaye giderleri ise 528 milyon 736 bin TL olarak öngörüldü.

ANTALYALI 72 MİLYON FAİZ ÖDEYECEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bütçede toplam personel giderinin yüzde 20, enerji ve akaryakıt giderlerinin yüzde 20, faiz giderlerinin ise yüzde 5 olduğunu söyledi. Başkan Böcek, ''Antalyalı hemşehrilerimiz 71 milyon 689 bin faiz ödemektedir. Ama her şeye rağmen bütçede yüzde 36'lık pay ile 528 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Bunlar son derece önemli. Çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz'' dedi.
Dünya
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