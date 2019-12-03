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'EYT'lilerin dertlerine deva olmak öyle anlatıldığı gibi zor değil'

Genel Başkan Meral Akşener: EYT'li kardeşlerimin dertlerine deva olmak öyle anlatıldığı gibi zor değil. Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var
 03 Aralık 2019 10:50
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'EYT'lilerin dertlerine deva olmak öyle anlatıldığı gibi zor değil'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) dertlerine deva olmanın anlatıldığı gibi zor olmadığını söyleyerek, "Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların hayatlarına dikkati çekti.

Bir toplumun medeniyet ölçüsünün, o toplumun dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklar olduğunu dile getiren Akşener, "Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir." diye konuştu.

Akşener, eğitimden günlük yaşama kadar her alanda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın bu yola taş döşemek olduğuna inandıklarını söyledi.

Grup toplantısına EYT'lilerin katıldığını aktaran Akşener, EYT meselesinin, ailelerle birlikte milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini savundu.

EYT'lilere ilişkin kademeli bir çözüm planının mümkün olduğunu belirten Akşener, "Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki yüreğiniz milletimizle birlikte atsın. 'Bizden önceki bir uygulama.' diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Ülkeyi yönetiyorsanız, sizden önce ya da sizden sonra, bütün dertlere çare bulmak zorundasınız." dedi.

EYT'lilerin dertlerine deva olmanın anlatıldığı gibi zor olmadığını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Ben 'maliyet' diyorum, onlar size 'yük' diyor. Milleti, kendi hazinesine yük görmek de ne demek? Para milletin, hak milletin. Siz kim oluyorsunuz da benim milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Nasıl geçen haftaki sözümü dinleyip fabrika bacalarına filtre takmayı erteleyen kararı veto ettiniz ve milletin yararına bir karar verdiniz, EYT'liler konusunda da ya sözümü dinleyip, gerekeni yapacaksınız ya da biz geleceğiz, biz yapacağız."

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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