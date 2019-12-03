Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu

Milli Eğitim Bakanlığının PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme raporu açıklandı.

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu .

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu.

Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 50. sıradan 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 49. sıradan 42. sıraya, fen okuryazarlığında 52. sıradan 39. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin PISA 2018 sonuçlarına ilişkin olarak MEB tarafından hazırlanan ilk değerlendirme raporu için tıklayınız.