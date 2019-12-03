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'Oğlunu Kandil'e götürdük' diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, bir genci dağa götürdükleri iddiasıyla 2 tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 03 Aralık 2019 11:17
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'Oğlunu Kandil'e götürdük' diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, bir genci dağa götürdükleri iddiasıyla 2 tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

A.K'yı (19) kandırarak dağa götürdükleri iddiasıyla yakalanan ve tutuklanan Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Diyarbakır'da 7 Temmuz'da kaybolan çocuğu A.K'den 3 gün haber alamayan anne R.K'nın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine müracaatta bulunduğu belirtilen iddianamede, R.K'nın, eşini gizli numaradan arayan kişilerin çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinde olduğu bilgisini verdiğini belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

- "Oğlunu Kandil'e götürdük, kimseye bir şey söylemeyin"

Müşteki anne R.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Çocuğum kaçırıldıktan 3 gün sonra eşimin telefonunu gizli numaradan bir erkek aradı. 'Oğlun bizim elimizde, onu Kandil'e götürdük, kimseye bir şey söylemeyin.' demesi üzerine HDP İl Başkanlığı binasına gittim. Oğlumun bulmaları için bağırdım, çağırdım ancak orada kim olduğunu bilmediğim bir erkek 'Oğlun burada yok bağırıp durma.' diyerek beni kovdu. Oğlumun çalıştığı iş yerine gittiğimde bir kişi yanıma gelerek, 'Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme oğlun Kandil'e gitti. Bir hafta sonra sana nereye gittiğiyle ilgili bilgileri getireceğim. Sakın devlete gitme, oğlunla beraber 12 kişi oldular. Lice'den de 6 kişi getirdik, onları da dağa götüreceğiz.' diyerek yanımdan ayrıldı. Tekrar HDP binasına gittim, oradaki 5 kişiye çocuğumun fotoğrafını ağlayarak gösterdim. 'Boşuna ağlama oğlunu bilsek bile söylemeyiz, oğlunu arama buraya sürekli gelme, dışarıda polisler var.' diyerek gitmemi istediler."

Çocuğunu dağa kaçırmakla suçladığı, yaşadığı mahallede "Çiçek" diye tanınan sanık Zeliha B. ile görüştüğünü belirten anne R.K, sanığın kendisine oğlunun dağa götürüldüğünü söylediğini ifade etti.

Anne R.K, oğluyla bir ara sohbet ederken aralarında geçen diyaloğu hatırladığını aktararak, "Oğlum internet kafeye bir kadının geldiğini, orada bulunan çocuklara tost, kola ısmarlayıp, internet ücretlerini ödediğini söylediğinde hayırsever bir kişinin yaptığını düşündüğünü ancak bunun terör örgütüne eleman kazandırmak için metot olarak uygulandığını anladık." ifadelerini kullandı.

- "Bu işin peşini bırak yoksa başın belaya girer"

Baba Z.K. ise HDP'nin Lice'deki ilçe binasına gittiğinde çocuğunu sorduğu N.E'nin, "Burada oğlunu sorsan da söylemezler. Zaten şu an T.C. kuş uçurtmuyor. Dağa gelip gidebilen yok. Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer." şeklinde konuşarak, kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin, müştekilerin oğlunun çaba sarf ederek, terör örgütü PKK/KCK'ya katılmasını sağladığı, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarıyla hareket ettikleri ve örgütte faaliyet gösteren üye oldukları anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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