Kasım ayının zam şampiyonu domates
|03 Aralık 2019 11:10
|Yazdır
Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.
EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31,49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 23,82 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 22,88 ile karnabahar, yüzde 20,32 ile kivi, yüzde 18,25 ile pırasa, yüzde 16,06 ile beyaz lahana, yüzde 11,83 ile ayva izledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AnadoluJet'ten yurt içi uçuşlarında yüzde 40 indirim
03 Aralık 2019 10:13
|Maliye sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı
03 Aralık 2019 08:25
|Küçük esnafın Youtube ile sınavı
03 Aralık 2019 07:21
|Döner değil sabun!
03 Aralık 2019 07:06
|Kimya sektöründen ihracatta rekor
02 Aralık 2019 16:01
|İstanbul'un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu
02 Aralık 2019 15:17
|En çok ihracat yapılan ilk üç şehir belli oldu
02 Aralık 2019 13:18
|Bankalar bu yıl kredi karşılığına çalışacak
02 Aralık 2019 07:30
|Anaokulunda başlayan dostluk salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştü
01 Aralık 2019 12:56
|Çinli hava yolu firması Türk meyve suyunu tercih etti
01 Aralık 2019 11:38