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YHT yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşıdı

Türkiye'de trenlerin engellilere ücretsiz hizmet vermeye başladığı 2014 yılından bu yana yüksek hızlı trenlerle yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşındı
 03 Aralık 2019 11:52
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YHT yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşıdı

- Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle, engellilere ücretsiz hizmet verilmeye başlandığı 2014 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu seyahat etti.

Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğuyla 13 Mart 2009'da Ankara ile Eskişehir arasında açılan YHT hattıyla tanıştı. Bu hatla Ankara-Eskişehir seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 52,4 milyon yolcu seyahat etti. Bu yılın ocak-kasım döneminde YHT'leri tercih eden yolcu sayısı 7,5 milyon oldu.

Günlük ortalama olarak Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında 3 bin 200 yolcu taşınıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenlerin engellilere ücretsiz hizmet vermeye başladığı 2014 yılından bu yana taşınan 4 milyon 556 bin engelli yolcunun 1 milyon 444 binini YHT ile seyahat edenler oluşturdu.

- Bu yılın 11 ayında 309 bin engelli yolcu YHT'yi tercih etti

Bu kapsamda 2014 yılında 107 bin, 2015'te 184 bin, 2016'da 208 bin, 2017'de 297 bin, 2018'de 339 bin ve bu yılın ocak-kasım döneminde de 309 bin engelli yolcu YHT'yi tercih etti.

Yine anahat trenlerinde ve bölgesel ekspreslerde 2014 yılından bu yana 3 milyon 112 bin engelli yolcu taşındı. Bu yolcuların da 735 bini bu yılın 11 ayında seyahat etti.

Öte yandan, yüksek hızlı tren istasyonları ve garlardaki 13 noktada engelli yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla "Turuncu Masa" hizmeti verilmeye başlandı.
Anadolu Ajansı
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