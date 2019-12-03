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Eğitim-İş'in İstanbul şubesine kayyum atandı

Eğitim-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube'ye kayyum atandı. Kayyum atanmasının gerekçesini, seçimli genel kurulda yapılan usulsüzlük oluşturdu. Mahkemenin atadığı üç kişilik kayyum heyeti, yeni yönetimin belirlenmesi için sendikayı seçime götürecek.
 03 Aralık 2019 11:59
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Eğitim-İş'in İstanbul şubesine kayyum atandı

Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) İstanbul 4 Nolu Şube'nin seçimli genel kurulu 14 Mayıs 2017'de yapıldı. Galatasaray Lisesi'nin de aralarında olduğu bir dizi seçkin okulda görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin üyesi olduğu sendikanın yeni yönetim organlarının belirlendiği seçimde bir dizi usulsüz işlem yapıldığı iddiası gündeme geldi.

DELEGELERİ BAŞKAN BELİRLEDİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre sendika üyeleri Hüsamettin Balta ve Semra Şahinduran, sendikaya kayyum atanması talebi ile dava açtı. Dava dilekçesinde özetle "Delege seçimi konusunda üyelere bilgi verilmedi. Delegelerin bir kısmı, doğrudan şube başkanı Zekeriya Çakmak tarafından doğrudan atandı. Seçme ve seçilme hakkına engel olundu. Bir çok üye oy kullanamadı" denildi.

İDDİALARI SOYUT

Eğitim İş Sendikası ve davaya konu şubenin başkanı Zekeriya Çakmak adına yapılan savunmalarda ise yapılan işlemlerin mevzuatın gereklerine göre yapıldığı kaydedilerek şöyle denildi: "309 kişilik delege listesi ilgili yerlere asıldı. Davacılar, iddiaların ispat etmek zorunda. Bu konuda ileri sürdükleri hiçbir delil bulunmuyor. Davacılar seçim sürecinden haberdar edildi. Tüm seçim sürecini ilçe seçim kurulu denetledi."

3 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Davaya bakan İstanbul 9. İş Mahkemesi, delege seçiminin iptaline karar verdi. Bu karara her iki tarafın avukatları da itiraz etti. İstinaf incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, davalı tarafın istinaf başvurusunu ret ederken, davacıların başvurusunu kabul etti. Daire, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, Eğitim-İş Sendikası 4 Nolu Şube'ye 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, mahkemenin belirleyeceği 3 kişilik kayyum heyeti, anılan şubede yeniden seçim yapılmasını sağlayacak.
Hürriyet
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