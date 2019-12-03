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Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanında yatırım gerçekleştirecek. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Projenin inşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.
 03 Aralık 2019 12:01
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Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF'nin özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.

AA muhabirinin TVF'den edindiği bilgiye göre, bu kapsamda, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak.

Türkiye Varlık Fonunun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacak.

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

CEYHAN'IN PETROKİMYA ÜSSÜ OLMASI SAĞLANACAK

Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80'inden fazlası ithal edilirken, 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1,5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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