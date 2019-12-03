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Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım

Yılın 11 ayında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı yerli yapımlar aldı. Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı "7. Koğuştaki Mucize" 5 milyon izleyici sayısına yaklaşırken "Organize İşler Sazan Sarmalı" ve "Recep İvedik 6" da en çok izlenen filmler arasında ilk 3'e girdi.
 03 Aralık 2019 12:25
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Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın 11 ayında 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise toplam 862 milyon 252 bin 963 lira oldu.

Yılın en çok izlenen filmi oldu

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi oldu.

85 milyon 393 bin 940 lira hasılat elde etti

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 85 milyon 393 bin 940 lira hasılat elde etti.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

İkinci oldu

Listenin ikinci sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi ve filmden 54 milyon 842 bin 530 lira gelir elde edildi.

Recep İvedik üçüncü oldu

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi 3 milyon 528 bin 967 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 3. yapım oldu. Filmin hasılatı 60 milyon 766 bin 599 liraya ulaştı.

En çok izlenenler listesinde 4. sırayı "Avengers: Endgame" filmi aldı. Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen gelir 44 milyon 824 bin 606 lira olurken, izleyici sayısı ise 2 milyon 480 bin 284'e ulaştı.

"Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", listenin 5. sırasında yer aldı.

Bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatan animasyon türündeki film, 2 milyon 78 bin 32 izleyiciye ulaşırken, elde edilen hasılat ise 33 milyon 957 bin 23 lira oldu.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Joker", en çok izlenen altıncı film olarak ilk 10 arasına girdi.

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi, en çok izlenen 7. yapım oldu.

1 milyon 446 bin 121 kişinin izlediği filmden, vizyona girdiği Ağustos ayından itibaren 26 milyon 353 bin 284 lira hasılat elde edildi. Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", 1 milyon 218 bin 809 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 8. film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 749 bin 173 lira hasılat elde edildi.

Bizim için Şampiyon 2,5 milyon izleyiciyi aştı "Bizim İçin Şampiyon" filmi de gişede en çok izlenen 9. yapım oldu. 2018 sonunda vizyona giren ve başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı film, bir milyon 111 bin 783'ü 2019'da olmak üzere toplam 2 milyon 568 bin 572 izleyiciye ulaştı. Önceki yılın verileriyle birlikte, filmden 34 milyon 151 bin 594 liralık bir gelir elde edildi.

Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'ın "Carol Denver" karakterine hayat verdiği "Captain Marvel" filmi, bir milyon 79 bin 931 kişi tarafından izlenerek, listenin son sırasında yer aldı.

Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ile Mckenna Grace'in rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 19 milyon 424 bin 345 lira oldu.
Anadolu Ajansı
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