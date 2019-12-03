1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
 03 Aralık 2019 12:52
Yazdır
Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 6'sı muvazzaf 7 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, askeri okulla ilişiği kesilen, 3'ü aktif doktor 15 öğrenci olmak üzere 24 kişi hakkında kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
03 Aralık 2019 15:25		 Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
03 Aralık 2019 15:16
Batman'a eleman kazandırmaya gelen 2 terörist tutuklandı
03 Aralık 2019 14:28		 Terör örgütü PKK, çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımını yasakladı
03 Aralık 2019 13:40
Denizli'de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı
03 Aralık 2019 13:27		 FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası ile tahliye
03 Aralık 2019 13:13
Yargıtay eski üyesi Bekir Özenir'e FETÖ'den oy birliğiyle beraat
03 Aralık 2019 12:55		 Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı
03 Aralık 2019 12:38
Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2019 11:55		 'Oğlunu Kandil'e götürdük' diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2019 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Az pişmiş ette parazit tehlikesi15:29 - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ben ofsaytı nereden bileyim, oyuncu bilsin, hakem bilsin15:27 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti ziyareti açıklaması15:25 - Şanlıurfa'da PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı15:21 - Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi15:16 - Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi15:12 - Yurt dışından gelip memleketinde haşhaş yağı üretmeye başladı15:09 - 'Milli teknoloji' burs programı açılıyor15:06 - Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu15:02 - Beyşehir'de üretildi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
14:59 - 'Man Adası ile ilgili söylediğim her cümle doğru'14:47 - Meteoroloji uyardı, sıcaklık 10 derecenin altına düşecek14:41 - Dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul kaçıncı sırada14:38 - HDP'den, 'Demirtaş'ın sağlık durumu' açıklaması14:32 - Davalar, mahkemeye gitmeden tahkimde çözülecek14:28 - Batman'a eleman kazandırmaya gelen 2 terörist tutuklandı14:22 - Soğuk ve yağışlı hava geliyor14:18 - Erdoğan'ın 'veto' kararı, onları sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
Döner değil sabun!
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
winter is coming 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
wordpress 2
efsane cuma 1
keloğlan 1
Appo 1
patlamış mısır 1
Pusat 3
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 2
doru 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam