Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu

14 ARALIK'A KADAR EMEKLİ OLAN, 2020'DEKİ KATSAYILARDAN YARARLANABİLİR Mİ? 14 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesi onaylanmış olanlar, 2020 yılındaki maaş katsayılarındaki artıştan sadece emekli aylığı yönüyle yararlanabilmektedir, ancak bu durumdakiler emeklilik ikramiyesi yönünden ek fark alamamaktadır. Ek emekli ikramiyesi farkını sadece 4 grup personel alabilmektedir.