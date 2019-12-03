Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi
Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde icra edilen devriye planlandığı şekilde tamamlandı
|03 Aralık 2019 12:59
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Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.
Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlik ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyelerini planlandığı şekilde tamamladı.
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