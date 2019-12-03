Denizli'den çıktı, Amerika'nın en çok oynanan oyunları arasına girdi

Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "GDG Google Developer Groups/Google Geliştirici Grupları, DEVFEST Denizli 2019" etkinliğinde oyun yazılımı ve yapay zeka yazılımının üretimi konusunda bilgiler paylaşıldı.

Google Geliştirici Grupları (Google Developer Groups-GDG) Denizli ekibi bu sene ilki düzenlenen GDG DEVFEST Denizli 2019, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 500'e yakın kişinin katıldığı etkinlikte gün boyu sunumlar ve workshoplar yapıldı. Ege Bölgesi'nin en büyük geliştirici konferanslarından biri olmaya aday olan GDG DEVFEST Denizli 2019 etkinliğinde en çok dikkat çeken konular yapay zekalı asistanlar, yapay zekanın yazılım açısında üretilmesi ve oyun yazılımı ile ihracat yapılabileceği konusunda bilgiler paylaşıldı.

"Denizli'de üretilen oyun Amerika'nın en çok oynanan oyunları arasına girdi"

Oyun yazılımı sektöründe bilgi veren ve mobil oyunlar konusunda ihracat yapılabileceği konusunda bilgi veren Burak Vardal, özel bir firmada oyun yazılımı yaptıklarını belirtti. Vardal, "Şu anda ülkenin geldiği durumda oyun sektörünün ne kadar büyük bir ihracat kökeni olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü şu anda Amerika'da en çok indirilen oyunlar, en çok oynanan oyunlar, en çok gelir elde eden oyunların bazıları Türkiye'den çıkıyor. Bu sene 12 tane oyun çıkardık ve normal bir işle daha fiziksel, daha gerçekçi maddeye dayanan işlere göre, oyunun ne kadar büyük bir ihracat kökeni olduğunu aslında giderek görüyoruz. Denizli'den de çıkardığımız bir oyun Amerika'nın en çok oynanan oyunu oldu. Bu anlamda da geldiğimiz noktada bu şekilde yapılan etkinlikler, özellikle üniversiteli gençleri bu alanda yönlendirmek açısından çok önemli ve bizde mümkün olduğunca yazılım seven öğrencileri oyun sektörü ile ilgili ve oyun oynamayı seven, sosyal hayatları ile ilgili öğrencileri mümkün olduğunca oyun yazılımına götürecek bilgileri paylaşmaya çalıştık" dedi.

"Yapay zeka konusunda ilerleyebilmek adına akademik çalışmalar uzun süredir devam ediyor"

Microsoft Bölge Müdürü olan ve özel bir firmada teknoloji sorumlusu olan Daron Yöndem, "Yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapabilmek için yerli yazılım üreten şirketlerin yapay zekadan faydalanabilmesi için çok ciddi bir yatırım gerektiği, hem insan yatırımı hem de teknoloji yatırımı gerektiği gibi bir algı var. Aslında bu oturumda bunu kıracağız ve büyük yatırımlar gerekmeden yapay zeka ile ilgili neler yapılabilir. Ürünler içerisinde katma değer nasıl oluşturulabilir onları inceledik. Yapay zeka ile ilgili ilerleyebilmek adına akademik çalışmalar zaten ciddi şekilde uzun süredir devam ediyor. Orada önemli olan akademi ile iş hayatını yan yana gelmesi ki, bunun için de teknoparklar çok önemli ve projeler devam ediyor. Ben çok sayıda şirket görüyorum güzel işler çıkıyor ve zamanla büyük ihtimal son kullanıcılar da dokunacak güzel işler çıkacak" diye konuştu.

"Denizli'de ilk kez düzenlenen GDG DEVFEST'e yaklaşık 500'e yakın kişi katıldı"

Google Geliştirici Gruplarından Denizli üyesi olan öğrenci Neslihan Savur, GDG DEVFEST Denizli'de ilk defa düzenlenmesine rağmen yoğun katılım olduğunu belirtti. Savur, "GDG oluşumu Türkiye'de 27 tane var. Bizde geçen sene ikinci döneme yakın Denizli'de kurmayı düşündük, çünkü çoğu ilimize yakın ve biz gitmektense buraya insanları çağırdık" dedi.

İlk kez Denizli'de GDG DEVFEST düzenlendiği belirtilerek, 500'e yakın katılımcının katıldığı ve birçok çevre ilden de katılım olduğu aktarıldı.