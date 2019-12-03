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Öğretmen, öğrencisine hakaretten hakim karşısına çıktı

İzmir'de Hakan S.'nin, 4'üncü sınıf öğrencisi olan kızı S.S.'nin başına kitapla vurduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu öğretmen G.B. hakkında, bir başka öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.
 03 Aralık 2019 13:17
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Öğretmen, öğrencisine hakaretten hakim karşısına çıktı

İlkokulda sınıf öğretmenliği yapan G.B. hakkındaki iddialar, sınıfı ikiye böldü. 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, kızının kafasına İngilizce kitabını evde unuttuğu gerekçesiyle kitapla vurduğu iddiasıyla, cuma günü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Bunun üzerine, sınıftaki diğer veliler de öğretmen G.B.'ye destek olmak için, dün saat 13.00'te, Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya geldi. Öğrenciler de ellerinde, 'Öğretmenime dokunma', 'Benim öğretmenim fedakar, merhametli, iyi kalplidir', 'G.B.'nin öğrencisiyim ve bundan gurur duyuyorum', 'Benim öğretmenim yalancı değil' dövizleriyle, öğretmenlerini savundu. Velilerden Nilhan Dağdelen, grup adına basın açıklaması okuyarak öğretmen G.B.'nin suçsuz olduğunu söyledi.

TANIK VE MÜŞTEKİLER KONUŞTU

Öte yandan öğretmen G.B. hakkında, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, öğrencilerden T.N.Ş. adlı erkek çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması da bugün görüldü. Duruşmada söz alan T.N.Ş.'nin annesi G.Ş., söz konusu öğretmenin oğluna, "Geberesice, bir gidemedin şu okuldan. Sıraya kapan ve kafanı kaldırma" dediğini söyledi. Duruşmada, kafasına kitapla vurulduğu iddia edilen kız öğrenci S.S.'nin annesi G.S. de dinlendi. G.S., "Kızım bana, öğretmenin T.N.Ş.'ye, 'Geberesice, senin nefes almaya hakkın yok. Bir def olup gidemedin bu okuldan' dediğini söyledi" dedi.

İfadelerin ardından hakim, duruşmayı erteledi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Anne G.Ş., duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Başına kitapla vurulduğu iddia edilen S.S.'nin annesi G.S.'nin de yanından ayrılmayarak destek verdiği G.Ş., "Ben hiç yalan atmadım, şiddet yüzünden karakola başvuran diğer veli arkadaşlarımın da yalan atmadığını biliyorum. Bu ilk değil. Bizler ne yaşadıysak, hepsi bu devletin kurumları tarafından belgeli. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
DHA
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