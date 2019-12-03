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Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Kural ağladı

Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, ağladı. Kural, "Hep güçlüler kazanıyor, hep ünlüler kazanıyor bu memlekette maalesef. Ama devam edeceğiz" dedi.
 03 Aralık 2019 13:31
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Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Kural ağladı

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Orhan Kural avukatı İzzet Demir ile katılırken; davalı Cem Yılmaz gelmedi. Davalı Cem Yılmaz'ı avukatı Rengin Yüksel temsil etti.

ORHAN KURAL: DAVALININ KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Davacı Orhan Kural, "Benim amacım gençleri korumaktır. Yıllardır bu konuda çabalamaktayım. Tütün sektörü, sigara bağımlılık ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu hususu defalarca dile getirdim. Davalının filmlerinde ve diğer sahnede gösterilerinde çokça tütün ürünleri kullanması gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu duruma karşı bir cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından, hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı. Bu nedenle davanın kabulünü talep ediyorum" dedi. Kural'ın avukatı İzzet Demir de Cem Yılmaz'ın sosyal medyada yaklaşık 15 milyona yakın takipçisi olduğunu belirterek davanın kabulünü talep etti.

YILMAZ'IN AVUKATI: YILLARDIR DEVAM EDEN SALDIRILARA CEVAP NİTELİĞİNDEDİR

Davalı Cem Yılmaz'ın avukatı Rengin Yüksel ise "Dava konusu edilen yorum, davacı tarafça uzunca yıllardır devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Bundan önceki davacı beyanlarına karşı cevap dahi verilmemiştir. Kullanılan söz, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Davanın şartları oluşmamıştır. Bu nedenle reddini talep ederiz" dedi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Son sözleri sorulan davacı Orhan Kural, "Aksi bir karar verilmesi halinde davalı gibi birçok sahne önünde bulunan sanatçının, davalının eylemlerine benzer eylemler gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. Bu da gençlere kötü örnek olacaktır. Mahkemenin bu hususa müsaade etmemesini talep ediyorum. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilsin" dedi. Davalı Cem Yılmaz'ın avukatı da sadece tweet'e cevap verdiklerini belirterek davanın reddini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, Orhan Kural'ın açtığı tazminat davasının reddine karar verdi. Hakim, tarafların karar iki hafta içerisinde itiraz haklarının bulunduğunu da aktardı.

ORHAN KURAL AĞLADI

Duruşma çıkışında Orhan Kural ağladı. Kural, "Çok üzüldüm" deyince avukatı Demir, "Dava bitmedi, istinafa başvururuz" dedi. Kural, "Emek verdim ben buraya gelerek bu gençleri kurtarmak için. Yıllardır. Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor, hep ünlüler kazanıyor bu memlekette maalesef. Ama devam edeceğiz" dedi. Avukat İzzet Demir de bu kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

DAVA GEÇMİŞİ

Orhan Kural asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini, burada 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, bunun üzerine davalı Cem Yılmaz'ın da "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" diyerek hedef alındığını savunmuştu. Dilekçede, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Orhan Kural'ın alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığı öne sürülmüş ve mahkemeden Cem Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.

DHA
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