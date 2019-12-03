Ak Parti'den termik santral düzenlemesi açıklaması
|03 Aralık 2019 13:34
|Yazdır
AK Parti GrupBaşkan Vekili Mehmet Muş, son günlerin en çok konuşulan konusu ile ilgili "Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği madde yasadan çıkarılacak" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın santrallere filtreyi erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" diye konuştu.
Meclise iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek...
Erdoğan vetosunu Ömer Çelik duyurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söylemişti. Kamuoyunda tartışılan bir gündem maddesinin de ele alındığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti ziyareti açıklaması
03 Aralık 2019 15:27
|'Man Adası ile ilgili söylediğim her cümle doğru'
03 Aralık 2019 14:59
|HDP'den, 'Demirtaş'ın sağlık durumu' açıklaması
03 Aralık 2019 14:38
|Bakan Selçuk: Nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz
03 Aralık 2019 13:22
|Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi
03 Aralık 2019 12:59
|Altun, 'CİMER Devrimi'ni yazdı
03 Aralık 2019 12:38
|'EYT'lilerin dertlerine deva olmak öyle anlatıldığı gibi zor değil'
03 Aralık 2019 10:50
|Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu
03 Aralık 2019 10:45
|Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
03 Aralık 2019 10:27
|'Adil Öksüz operasyonla karga tulumba gelir mi göreceğiz'
03 Aralık 2019 09:27