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Öğretmenler, engelli öğrencilerin ayağına gidiyor

Bitlis'te 'evde eğitim' kapsamında il genelinde 75 engelli öğrencinin evine öğretmenler gidiyor
 03 Aralık 2019 14:07
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Öğretmenler, engelli öğrencilerin ayağına gidiyor

Bitlis'te 'evde eğitim' kapsamında il genelinde 75 engelli öğrencinin evine öğretmenler gidiyor.

Bir zamanlar 50 öğrenciye bir öğretmen düşerken şimdilerde ise evde eğitim kapsamında bir öğrenciye 5 öğretmen düşüyor. Evde eğitim alan ortopedik engelli Arda Güler, haftanın belli günlerinde Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce ve sosyal bilgisi dersi alıyor. Eğitim kapsamında olmamasına rağmen bağlı oldukları okulun rehberlik öğretmeni de gönüllü olarak Arda'ya rehber dersleri veriyor.


Öğretmenler engelli öğrencilerin ayağına gidiyor

"Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur"

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde kendilerine sağlık raporu ile başvuran 75 öğrenciye evinde öğretmenler eşliğinde eğitim veriliyor. Yükseliş Mahallesi'nde doğuştan ayağında sağlık problemi olan 5'nci sınıf öğrencisi Arda Güler'i öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden Milli Eğitim Şube Müdür Kayhan Subaşı, "Evde eğitim hizmetleri kapsamında Arda da dahil olmak üzere toplamda 75 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Bu hizmetin belli başlı basamaklarının yerine gelmesi gerekiyor. Bu tür öğrencilerimiz hastanelerden kendi sağlık durumları hakkında bir rapor alıyorlar. Bu raporla beraber kendi akranlarıyla aynı anda eğitim göremeyeceklerine dair başka bir rapor daha aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezimize veri başvurusunu yaparak bize geliyorlar. Direkt il milli eğitim müdürlerine de başvuru yapabiliyorlar. Bu iki raporla beraber veri başvurusunu yaptığı andan itibaren öğrencimizin bulunduğu kademe itibariyle ihtiyaç olunan alanlarda öğretmen görevlendirmemizi gerçekleştiriyoruz. Valilik onayımızı da aldıktan sonra öğretmenlerimiz kendi okullarındaki dersleriyle beraber evde eğitim hizmetine muhtaç olan çocuklarımızın evlerine giderek, çocuklarımızın kendi akranlarından geri kalmaması adına dersler veriyorlar. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Bize ulaşıldığı andan itibaren bütün çocuklarımıza bu hizmeti vermekle yükümlüyüz. Yeter ki bize başvuruları düşsün o andan itibaren, çok hızlı bir şekilde çalışmamızı tamamlayarak kardeşlerimize bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Ailemizle durum değerlendirmesini yaptığımızda çok memnun olduklarını gördük. Bu durum bizi onure etti. Biz bundan sonraki süreçte de Bitlis'te üzerimize düşen görev ne ise hızlı bir şekilde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

"5 ayrı hocamız geliyor"

Arda'nın babası Kerem Güler ise, aldıkları hizmetten son derece memnun olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Güler, Arda'nın 5 çocuğundan en büyüğü olduğunu, doğuştan yaşadığı sağlık problemleri yüzünden eğitimine okulda devam edemediğini söyledi. Baba Güler, "Oğlum Arda'nın doğuştan bir rahatsızlığı vardı. İstanbul'da yaklaşık 3 yıllık bir tedavi sürecimiz oldu. Orada birkaç ameliyat geçirdi. 3. operasyonu için Bitlis'e getirdik. Kısmetimize önceki doktorumuzun asistanı buraya atandı. Muayeneye gittiğimizde burada bir düzeltme operasyonu daha geçireceğini söylediler. Bir ameliyat daha gerçekleştirildi. Sağlık süreci gayet güzel devam ediyor. Eğitim süreci ile ilgili ufak bir aksaklık yaşadık. Arda ortaokul 1. sınıfa geçti. Onun için eğitimini sürdürmesi gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim süreciyle alakalı yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu konuyla ilgili okulumuza başvurduk. Gerekli rapor ve belgelerle birlikle Milli Eğitim Müdürlüğüne sevki yapıldı. Oğlum evde eğitim alıyor. 5 ayrı hocamız geliyor. Hocalarımız çok ilgili. Gerekli olan bütün eğitimleri veriyorlar. Arda'nın bu süreci yıl sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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