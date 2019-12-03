Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
|03 Aralık 2019 15:06
|Yazdır
Hakkari'de silah kazası sonucu bir asker şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralanan jandarma personelinin Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Az pişmiş ette parazit tehlikesi
03 Aralık 2019 15:36
|Yurt dışından gelip memleketinde haşhaş yağı üretmeye başladı
03 Aralık 2019 15:12
|'Milli teknoloji' burs programı açılıyor
03 Aralık 2019 15:09
|Dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul kaçıncı sırada
03 Aralık 2019 14:41
|Soğuk ve yağışlı hava geliyor
03 Aralık 2019 14:22
|Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
03 Aralık 2019 13:59
|Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
03 Aralık 2019 13:25
|Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
03 Aralık 2019 13:23
|Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım
03 Aralık 2019 12:25
|'Sosyolog berber' çevresine okuma sevgisi aşılıyor
03 Aralık 2019 11:39